Окупанти планують розміщувати біженців з Курської області у Маріуполі

Окупанти планують заселяти біженців з РФ у покинуті українцями домівки.

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині планують розміщувати біженців з курської області.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на дані руху спротиву.

"Псевдоочільник Маріуполя олег моргун видав доручення головам районів щодо «підготовки до можливого розміщення біженців з Курської області». Документ оприлюднив Спротив Маріуполя", — ідеться у повідомленні.

Згідно з документом чиновники мають "надати пропозиції з оптимізації розміщення осіб, які залишилися без житла у результаті бойових дій в 2022 році". Окупанти планують заселяти біженців з РФ у покинуті українцями домівки.

"В окупованому Маріуполі досі тисячі родин чекають на обіцяне загарбниками компенсаційне житло. Замість цього псевдовлада будує іпотечні будинки, а тепер ще й планує віддавати квартири маріупольців жителям Курської області", — додають у міськраді.