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Російська армія намагається прорвати оборону ЗСУ на Сіверському напрямку, — Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 75 боєзітнень.

Російська армія намагається прорвати оборону ЗСУ на Сіверському напрямку, — Генштаб
війна з Росією
Фото: Генштаб

Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України. Російські окупанти і далі намагаються використати перевагу в живій силі та авіаційну підтримку. 

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 75. Найактивніше ворог зараз діє на Покровському напрямку — там провів майже третину від усіх атак. 

Загарбники застосовувати авіацію  та артилерію, б’ючи по прикордонних районах Сумської області. 

Зокрема, під артилерійськими обстрілавми опинились райони населених пунктів Фотовиж, Стара Гута, Новоолександрівка та Дружба. З РСЗВ ворог гатив по Бачівську. Також завдав авіаційних ударів біля Степка,  Миропілля, Малої Рибиці, Кияниці та Краснопілля.

На Харківському напрямку російські терористи вісім разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Липців. У Вовчанську ще триває бій.

Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Глушківки, Кругляківки та Андріївки атаки відбиті Силами оборони. Атака у бік Лозової ще триває. Йде бій. Окупанти завдали двох авіаударів КАБами по Куп’янську-Вузловому.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Макіївки, Невського і Торського. Всього, з початку доби на цьому напрямку нараховується уже шість боєзіткнень, досі триває бій біля Макіївки. Ситуація контрольована. Під удари російських бомб потрапили райони Осинового, Дружелюбівки і Серебрянки - у сумі окупанти задіяли вісім КАБів.

Противник не полишає спроби прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте, отримує жорстку відсіч від українських воїнів. Так, поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Переїзного окупанти сім разів намагались потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Всі атаки зупинено.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмових дії поблизу Григорівки і Часового Яру. Два з цих боєзіткнень продовжуються.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до восьми. Ворог атакує біля населених пунктів Торецьк і Біла Гора, де наші захисники відбивають два штурми. В районах Нью-Йорка, Залізного та Неліпівки шість боєзіткнень вже завершено. Авіація агресора бомбардувала Торецьк, також окупанти обстріляли Дачне і Нью-Йорк некерованими авіаракетами.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень.  З початку доби окупанти здійснили вже 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Водяного, Новогродівки, Гродівки, Желанного, Калинівки, Птичого та атакували у бік Зеленого Поля. Сили оборони стримують натиск і  відбили 17 атак противника, шість боїв ще  тривають. Зазнав трьох авіаударів НАРами Олександропіль. 

На Курахівському напрямку від початку доби загарбниики дев’ять разів атакували наші підрозділи. Намагалися просунутися поблизу Красногорівки, Георгіївки, Олександрівки та Костянтинівки. По останній били НАРами.

На Времівському напрямку було відбито одну  штурмову дію противника в бік Костянтинівки. Російські некеровані авіаракети вибухали неподалік Вугледара і Новодонецького - загарбники били з озброєння вертольотів Ка-52.

В районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку окупанти один раз безуспішно намагались просунутись вперед,  але отримали жорстку відсіч.

Схожа ситуація на Придніпровському напрямку - там також відбито одну ворожу атаку.

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