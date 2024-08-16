Клименко: на Сумщині евакуйовують жителів прифронтових громад і формують гумдопомогу росіянам на Курщині

Близько 150 наборів продуктів харчування передали через військових для цивільних у зоні проведення оборонної операції.

У Сумській області триває евакуація жителів прифронтових громад.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, людям надають гуманітарну допомогу, посилено патрулюють населені пункти, також підвищене реагування ДСНС.

За словами Клименка, із головою Сумської ОВА Володимиром Артюхом налагодили процес формування гуманітарної допомоги для цивільних на території проведення операції Сил оборони в Курській області.

"Україна дотримується зобовʼязань, визначених міжнародним гуманітарним правом. Покинуті Росією громадяни - переважно люди похилого віку, особи з інвалідністю, є сімʼї з дітьми. Вони потребують їжі, води, ліків. Вже сформували близько 150 наборів продуктів харчування, які передали через військових для цивільних у зоні проведення оборонної операції", - розповів міністр.