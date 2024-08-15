У ВР пояснили, скільки грошей із останнього траншу Ukraine Facility Україна згодом поверне

Із останнього траншу розміром 4,2 млрд євро від Євросоюзу в рамках програми Ukraine Facility 1,5 млрд євро – це безповоротна допомога, тобто грант, а 2,7 млрд євро – кредит, який після завершення війни доведеться повернути.

Про це розповіла народна депутатка, голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

"Пільга полягає в тому, що ми не сплачуємо відсотки за користування цими грошима, оскільки ЄС субсидує наші відсотки. Ми повинні будемо повернути ці кошти після завершення війни через певний період. Наразі ми вже перейшли в регулярний режим роботи за цією програмою, тобто отримуватимемо транші після завершення кожного кварталу, якщо виконуватимемо всі умови", – пояснила посадовиця.

Надані Європейським Союзом 4,2 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility – це перші гроші, які наша держава отримала за реформи. Попередні транші були перехідним фінансуванням, яке надавалося для підтримки бюджету.Коштів, наданих партнерами, цілком достатньо для фінансування невійськових видатків цього року.

Деякі з умов Ukraine Facility Україна вже виконала, наприклад, ухвалено закони про посилення незалежності САП та збільшення штату НАБУ.

Проте ще необхідно ухвалити кілька законів: деякі зміни до Кримінально-процесуального кодексу, закон про зменшення та контроль над промисловим забрудненням тощо.

"Кілька індикаторів є на стороні Кабміну, які він має виконати, наприклад, затвердити Національну стратегію демографічного розвитку до 2024 року або запланувати, як вони в найближчі роки будуть дерегулювати підприємницьку діяльність і зменшувати тиск на бізнес. Я майже на 100% впевнена, що всі умови будуть виконані вчасно", – зазначила нардепка.

Також вона нагадала, що Україна очікує від США 3,95 млрд доларів до кінця року за виконання конкретних умов.

"Вони від нас очікують реформу митниці та рахункової палати. Це зона відповідальності парламенту, який ухвалить відповідні закони. Також ми очікуємо два транші від МВФ на загальну суму 2,2 млрд доларів, які мають надійти після 5 і 6 перегляду програми з МВФ відповідно", – зазначила Підласа.

Всі гроші, які надходять від міжнародних партнерів, будуть спрямовані на невійськові видатки. Першочергово це стосується пенсій, зарплат у бюджетній сфері, грантів для малого та середнього бізнесу, релокації підприємств тощо.