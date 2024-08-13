Уряд розподілив 1,5 мільярдів гривень субвенції на Нову українську школу

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок, 13 серпня.

Кабінет Міністрів розподілив 1,5 млрд грн субвенції для реалізації стандартів Нової української школи.

Про це повідомив Міністр освіти і науки Оксен Лісовий у Фейсбук.

Очільник Міносвіти наголосив на ключових напрямках розподілу коштів:

1,22 млрд грн — на обладнання кабінетів фізики, хімії, біології та географії для 7 класів;102 млн грн — на оснащення пілотних 8 класів НУШ;69 млн грн — на навчальні матеріали для пілотних класів;100 млн грн — на підвищення кваліфікації педагогів.

"Субвенція НУШ — це про формування освітнього середовища, яке відповідає викликам сучасності й потребам наших дітей. Це про створення можливостей для якісного навчання та розвитку сучасних освітніх просторів", — підкреслив Лісовий.

Оксен Лісовий додав, що основною метою Міносвіти є забезпечення кожної школи необхідним обладнанням та підтримати професійний розвиток учителів.

Про реформу НУШ та її досконалості читайте у матеріалі LB.ua "Як учителі 5–6-х класів розуміють реформу НУШ і чого бракує для її впровадження".