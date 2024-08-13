єВідновлення: оформити документи тепер можна швидше

Зокрема, у “Дії” під час подання заявки можна буде згенерувати витяг про несудимість.

Через єВідновлення тепер можна швидше оформити документи, повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Пришвидшуємо єВідновлення – у Дії під час подання заявки можна буде згенерувати витяг про несудимість”, – написав Федоров.

За його словами, команда помітила, що під час оформлення заявки на єВідновлення багато часу йде на перевірку того, чи є в людини судимість за злочини проти національної безпеки. Раніше комісія місцевої влади, яка оцінювала пошкодження житла, сама перевіряла цю інформацію. Перевірка могла тривати від декількох днів до тижнів.

“Пофіксили це. Тепер під час подання заявки можна буде замовити цей витяг в Дії – і він сам підтягнеться. Менше зайвих рухів і незрозуміло витраченого часу. Це відчутно пришвидшить процес. Люди, чиє житло пошкоджене через війну, не мають витрачати час ще й на бюрократичні моменти. Користуйтеся оновленим сервісом і діліться фідбеком. Разом зробимо послуги ще зручнішими”, – зазначив віцепрем’єр.