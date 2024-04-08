єОселя: майже 9000 українців взяли кредити на суму 13,6 млрд грн, щоб купити житло

За програмою єОселя 8 817 українців взяли кредити на придбання житла на загальну суму 13,6 млрд грн. Майже 30% виданих кредитів – на житло першого продажу.

Про це повідомили у Мінекономіки.

"Від початку дії програми єОселя кредити на придбання житла взяли вже 8 817 родин на загальну суму 13,6 млрд грн. Майже 30% з виданих кредитів - на придбання житла так званого першого продажу - готового або в такого, що будується. 60% кредитів взяли військовослужбовці та силовики, 11% - педагоги та науковці, 9% - медики. Нагадаю, що представники цих професій можуть взяти кредит на придбання квартири або приватного будинку під 3%", – повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Вона додала, що інші категорії громадян, які не мають житла або потребують покращення житлових умов, можуть отримати кредит за програмою під 7%. На сьогодні такий кредит взяли вже майже 1 800 родин.

У міністерстві зазначили, що минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 212 кредитів на 334 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 103 військовослужбовці та силовики, 20 педагогів, 14 медиків та 10 науковців;

кредити під 7% отримали 50 українців без власного житла, 6 ВПО та 9 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (168 кредитів) та у забудовника (33). Також 11 українців взяли кредити на купівлю квартири в будинку, який зводиться.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області - 59;

міста Києва - 32;

Львівської області - 18;

Волинської, Полтавської, Івано-Франківської областей - по 11.

У міністерстві нагадують, що скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.