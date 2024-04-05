У березні міжнародні резерви України зросли на 18%

Така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів.

Станом на 1 квітня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 43 762,7 млн дол. США, повідомляє НБУ.

У березні вони зросли на 18%. Така динаміка зумовлена значними (понад 9 млрд дол. США) обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Загалом упродовж березня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 9 316,1 млн дол. США. З цієї суми:

4 901,0 млн дол. США – від ЄС перший транш у межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility;

1 626,1 млн дол. США – від Світового банку під гарантії Японії та Великої Британії;

1 471,5 млн дол. США – від Канади;

880,7 млн дол. США – від МВФ;

286,2 млн дол. США – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

118,2 млн дол. США – грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;

32,4 млн дол. США – грантові кошти від Сербії.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 363,5 млн дол. США, з яких:

275,4 млн дол. США – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

52,7 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

35,4 млн дол. США – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 728,5 млн дол. США.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 1 813,6 млн дол. США та викупив до резервів 25,9 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ в березні становив 1 787,7 млн дол. США.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

У березні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 266,3 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,8 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, у березні вп’яте з літа минулого року Нацбанк знизив облікову ставку – до 14,5%. Голова НБУ пов’язав це із подальшим сповільненням інфляції, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, а також із позитивними зрушеннями в питанні отримання зовнішньої допомоги. Останній раз Нацбанк знизив облікову ставку у грудні минулого року – до 15%.