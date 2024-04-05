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БЕБ припинило роботу нелегальної АЗС у Києві, вилучено 1,5 тисячі літрів палива та обладнання

Досудове розслідування триває.

БЕБ припинило роботу нелегальної АЗС у Києві, вилучено 1,5 тисячі літрів палива та обладнання
Незаконна АЗС у Києві
Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки вилучили у Києві півтори тисячі літрів палива невідомого походження та модульну станцію для заправки автомобілів.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Під час проведення обшуків на заправці були відсутні будь-які дозвільні документи на роздрібну торгівлю пальним та сертифікати якості товару. Крім того, детективи зафіксували відсутність касових апаратів.

Загалом було вилучено 1500 літрів дизельного пального та бензину марки А-95, а також - станцію для заправки. Орієнтовна вартість вилученого складає 700 тис. грн.

Досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії для встановлення осіб, які організували незаконну діяльність АЗС.

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