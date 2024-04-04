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В Києві відновив роботу третій вестибюль станції метро “Хрещатик”

Вестибюль цілодобово працюватиме в режимі укриття, під час повітряної тривоги.

В Києві відновив роботу третій вестибюль станції метро “Хрещатик”
В Києві відновив роботу третій вестибюль станції метро “Хрещатик”
Фото: Вечірній Київ

Сьогодні, 4 квітня, відновив роботу третій вестибюль станції київського метро “Хрещатик”, який виходить до вул. Городецького. 

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Вестибюль працюватиме для перевезень пасажирів з 05:40 до 22:35. Крім того, він цілодобово працюватиме в режимі укриття, під час оголошення повітряної тривоги.

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В КМДА нагадали, що вестибюль у напрямку вул. Хрещатик працює з 5:40 до 22:35, а вестибюль у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні – з 05:37 до 22:33.

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття, також на вхід відкриті всі вестибюлі для оперативного переміщення до станції метро як укриття.

  • 13 березня відновлює роботу ще один вестибюль станції столичного метрополітену "Хрещатик".
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