В Києві відновив роботу третій вестибюль станції метро “Хрещатик”

Сьогодні, 4 квітня, відновив роботу третій вестибюль станції київського метро “Хрещатик”, який виходить до вул. Городецького.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Вестибюль працюватиме для перевезень пасажирів з 05:40 до 22:35. Крім того, він цілодобово працюватиме в режимі укриття, під час оголошення повітряної тривоги.
В КМДА нагадали, що вестибюль у напрямку вул. Хрещатик працює з 5:40 до 22:35, а вестибюль у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні – з 05:37 до 22:33.
У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття, також на вхід відкриті всі вестибюлі для оперативного переміщення до станції метро як укриття.
- 13 березня відновлює роботу ще один вестибюль станції столичного метрополітену "Хрещатик".