У Єврозоні знижується інфляція, Литва та Фінляндія в лідерах

Хорватія та Естонія мали найвищий рівень зростання цін у березні.

Євростат відзвітував про темпи інфляції у зоні використання єдиної валюти євро: споживчі ціни у березні зросли в середньому на 2,4%, що є найнижчим показником цьогоріч.

Як пише Deutsche Welle, зниження інфляції відбувається швидше, ніж очікували аналітики. Проте мета у 2% інфляції, яку ставить перед країнами Європейський центральний банк, поки не досягнута.

Найкраща ситуація нині у Литві та Фінляндії: в обох країнах рівень інфляції у березні не перевищив навіть 0,8%. А от Хорватія та Естонія пасуть задніх - 4,7% та 4,1% відповідно.

Попри позитивну динаміку, Європейський центробанк поки не буде знижувати кредитні ставки. Послаблення обмежень за сприятливого сценарію передбачається влітку.