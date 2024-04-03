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Різниця між власними ресурсами та витратами України в І кварталі складає 257 млрд грн

Цю суму покривають міжнародною допомогою. 

Різниця між власними ресурсами та витратами України в І кварталі складає 257 млрд грн
Роксолана Підласа
Фото: Ян Доброносов

Україні в перші три місяці року не вистачило 257,4 млрд грн для виконання видатків державного бюджету. Про це розповіла Голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, йдеться у повідомленні її пресслужби.

За словами народної депутатки, "власний ресурс" країни, до якого зараховуються доходи державного бюджету (за винятком грантів урядів іноземних держав), надходження від приватизації, повернення кредитів державному бюджету, а також кошти від розміщення ОВДП, в січні-березні 2024 склав 550,1 млрд грн.

Водночас витрати, які складаються з видатків державного бюджету, погашення державного боргу та надання кредитів з бюджету, дорівнювали 807,5 млрд грн.

"Різниця між власними ресурсами та витратами за три місяці року склала 257,4 млрд грн. Ця сума і покривається коштом міжнародної допомоги – грантами і кредитами", – пояснила Підласа.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд розраховує цього року продовжити збільшення податкових надходжень без підвищення податків. 

У березні цього року Україна отримала від ЄС 4,5 млрд євро у межах програми Ukraine Facility. 

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