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Україна отримала від ЄС 4,5 млрд євро у межах програми Ukraine Facility

Програма Ukraine Facility передбачає виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро на чотири роки. Програма також передбачає реалізацію Україною ряду реформ.

Україна отримала від ЄС 4,5 млрд євро у межах програми Ukraine Facility
Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала від ЄС 4,5 млрд євро у межах програми Ukraine Facility. 

“Маємо гарну новину після плідних дискусій у Брюсселі: сьогодні Україна отримала 4,5 млрд євро в межах перехідного фінансування, передбаченого Ukraine Facility. Вдячний ЄС та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за неоціненну підтримку. Це зміцнює нашу економічну та фінансову стабільність”, – написав Шмигаль.

Зазначимо, що сьогодні, 20 березня, Шмигаль розпочав робочий візит до Брюсселя. 

  • Програма Ukraine Facility передбачає виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро на чотири роки. На початку тижня Кабмін схвалив план для програми Ukraine Facility. План містить структурні реформи, зокрема в держуправлінні, енергетиці та аграрній галузі. 
  • 1 лютого рішення про надання 50 млрд євро Україні прийняли на засіданні Євроради. Кошти надходитимуть до України протягом чотирьох років. На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок.
  • Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.
  • У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.
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