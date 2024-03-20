Програма Ukraine Facility передбачає виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро на чотири роки. Програма також передбачає реалізацію Україною ряду реформ.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала від ЄС 4,5 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.

“Маємо гарну новину після плідних дискусій у Брюсселі: сьогодні Україна отримала 4,5 млрд євро в межах перехідного фінансування, передбаченого Ukraine Facility. Вдячний ЄС та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за неоціненну підтримку. Це зміцнює нашу економічну та фінансову стабільність”, – написав Шмигаль.

Зазначимо, що сьогодні, 20 березня, Шмигаль розпочав робочий візит до Брюсселя.