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Кличко нагородив бійців 5 штурмової з нагоди річниці створення бригади

Бійці 5 штурмової бригади захищали столицю біля Ірпеня, Мощуна, Горенки та Лютежа. А зараз вони бʼються на передовій на Донбасі.

Кличко нагородив бійців 5 штурмової з нагоди річниці створення бригади
Віталій Кличко з бійцями 5 штурмової бригади
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з бійцями 5 окремої штурмової Київської бригади з нагоди другої річниці створення підрозділу. Він нагородив захисників та розповів, як столична громада допомагає штурмовикам.

«Привітав бійців 5 окремої штурмової Київської бригади з другою річницею створення бригади. І нагородив від столиці орденами «За сприяння обороні Києва» та медалями «Честь. Слава. Держава». На жаль, трьом воїнам нагороди присвоєні посмертно», - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва нагородив бійців 5 штурмової бригади
Фото: t.me/vitaliy_klitschko
Мер Києва нагородив бійців 5 штурмової бригади

Він зазначив, що у лютому-березні 2022 року бійці 5 штурмової бригади захищали столицю біля Ірпеня, Мощуна, Горенки та Лютежа. А зараз вони бʼються на передовій на Донбасі.

Кличко зазначив: з початку повномасштабної війни зі столичного бюджету на потреби бригади виділено вже понад 130 мільйонів гривень.

«Громада Києва продовжує допомагати нашим захисникам. Минулого року місто виділило 5-й бригаді на оснащення 83 мільйони гривень і вже 50 мільйонів цього року. У 2023 на кошти громади вони закупили кілька сотень fpv-дронів, квадрокоптерів», - наголосив мер столиці.

Нагородження бійців 5 штурмової бригади
Фото: t.me/vitaliy_klitschko
Нагородження бійців 5 штурмової бригади

Кличко також нагадав, що нещодавно він відвозив додаткову допомогу 5 бригаді.

«Нещодавно відвідував цю бригаду на передовій. Передав додатково, в якості благодійної допомоги, ще 50 дронів, РЕБи та інше обладнання. Відвозив допомогу бригаді й на початку березня», - повідомив Віталій Кличко.

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