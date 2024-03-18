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Засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбудеться 20 березня

Закрите засідання Ради відбудеться у Брюсселі. Обговорюватимуть політичні питання та двосторонні відносини.

Засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбудеться 20 березня
Фото: EPA/UPG

Дев’яте засідання Ради асоціації Україна-ЄС, на якому обговорюватимуться політичні питання та двосторонні відносини, відбудеться 20 березня о 9.30.

Про це йдеться на сайті Європейської ради.

"Під час закритого засідання ЄС і Україна обміняються думками щодо ситуації після російської агресійної війни, зосередившись на військовій, економічній та гуманітарній ситуації на місцях та відповіді на російську війну. Потім розглянуть ширші регіональні питання", – заназначили на сайті. 

Також в рамках обміну поглядами щодо стану двосторонніх відносин представники України і ЄС розглянуть імплементацію Угоди про асоціацію Україна ЄС в період з початку російської агресивної війни, а також виконання положень доповіді Європейської комісії по Україні, зокрема, з питань відбудови та реформ в Україні, включаючи фінансову допомогу від ЄС.

  • Сьогодні Рада міністрів закордонних справ ЄС, в роботі якої взяв участь глава МЗС України Дмитро Кулеба, ухвалила рішення щодо виділення додаткових 5 мільярдів євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.
  • Раніше стало відомо, що у ЄС тривають дискусії щодо планів створити новий фонд для військової підтримки України, який деякі країни ЄС хочуть використати як спосіб оновлення Європейського фонду миру (EPF).
  • Наразі у межах чинного фонду держави-члени отримують компенсацію за зброю, яку вони надсилають Києву. Розмір фонду кілька разів розширювали, але рішення щодо виділення і витрачання коштів вимагають одностайної підтримки з боку держав-членів. Такий підхід дозволив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану відкласти чи накласти вето на допомогу Україні.
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