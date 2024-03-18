Засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбудеться 20 березня

Дев’яте засідання Ради асоціації Україна-ЄС, на якому обговорюватимуться політичні питання та двосторонні відносини, відбудеться 20 березня о 9.30.

Про це йдеться на сайті Європейської ради.

"Під час закритого засідання ЄС і Україна обміняються думками щодо ситуації після російської агресійної війни, зосередившись на військовій, економічній та гуманітарній ситуації на місцях та відповіді на російську війну. Потім розглянуть ширші регіональні питання", – заназначили на сайті.

Також в рамках обміну поглядами щодо стану двосторонніх відносин представники України і ЄС розглянуть імплементацію Угоди про асоціацію Україна ЄС в період з початку російської агресивної війни, а також виконання положень доповіді Європейської комісії по Україні, зокрема, з питань відбудови та реформ в Україні, включаючи фінансову допомогу від ЄС.