"Агенція оборонних закупівель" і Естонський центр оборонних інвестицій співпрацюватимуть

Представники українського міноборони і Естонського центру підписали Меморандум про співпрацю.

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони України та Естонський центр оборонних інвестицій підписали Меморандум про співпрацю, у якому йдеться, зокрема, про опрацювання нових шляхів постачання зброї.

Про це повідомили у Міноборони.

"Сторони домовились про початок активної роботи над реалізацією положень Меморандуму про співпрацю та спільне опрацювання нових шляхів постачання озброєння до України. Також буде здійснено обмін досвідом у сфері забезпечення потреб Збройних Сил України та Естонії", – зазначили у міністерстві.

Підписували документ заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков, директор «Агенції оборонних закупівель» Марина Безрукова, Надзвичайний і Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні Аннелі Кольк, генеральний директор ECDI Магнус-Вальдемар Саар.

"Розвиток двостороннього оборонного співробітництва з Естонією є одним з основних наших пріоритетів. Впевнений, що подальша ефективна взаємодія між агенціями сприятиме закупівлі озброєння та військової техніки", – наголосив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Як зазначила директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова, українська сторона розраховує на активну взаємодію із Центром для здійснення закупівель та реалізації спільних проєктів. Це повинно сприяти модернізації Збройних Сил України та забезпечувати їхні потреби.

Генеральний директор ECDI Магнус-Вальдемар Саар заявив, що інтенсифікація оборонної співпраці є логічним продовженням нинішніх зусиль Естонії щодо допомоги Україні.

"Естонія була одним із перших помічників Україні, постачаючи матеріали до та під час війни. Укладена зараз угода ще більше інтенсифікує співпрацю між двома країнами", – додав Магнус-Вальдемар Саар.