Лиховій пішов з посади речника ОСУВ «Таврія»

На посаді в ОСУВ "Таврія" Лиховій перебував у відрядженні, не на постійній штатній посаді.

Дмитро Лиховій склав обов'язки речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Про це він повідомив у Facebook.

Він висловив вдячність командувачу ОСУВ "Таврія" Олександру Тарнавському та представникам командування, кожному члену команди і колегам-журналістам.

"З учорашнього дня я вже не начальник відділу зв'язків з громадськістю і не речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", де обстановка так само важка, але контрольована - завдяки зусиллям кожного солдата й офіцера, який тягне цю пекельну фронтову лямку.

Вдячний кожному з них. Дякую командувачу, начальнику УЗГ, багатьом хорошим людям у командуванні, які йшли назустріч і сприяли. Попередникам у відділі, які заклали підвалини його стабільної роботи. Особлива подяка - кожному з членів нашої команди, які залишаються непублічними, але без яких не було б того результату, ексклюзиву, ефективності, власне, тієї кризової комунікації, яку ми видали. Ну і спасибі колегам-журналістам - за драйв і тримання в тонусі 24/7", — ідеться у повідомленні.

В наступному пості у Фейсбуці Лиховій підкреслив, що "маніпулятори і зрадолюби примудрилися подати цей мій пост у контексті якихось утисків і чисток у Збройних силах, прив'язавши до інших кадрових рішень".

Тож речник додав, що на посаді в ОСУВ "Таврія" перебував у відрядженні, не на постійній штатній посаді, а тимчасово.

"Я й надалі офіцер Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ, речник Генштабу ЗСУ", — підкреслив Лиховій.