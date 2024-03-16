Юрій Ігнат залишиться у складі Повітряних сил, але працюватиме на “іншому напрямку”.

Речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната перевели на іншу посаду.

Про це пресслужба Повітряних сил ЗСУ повідомила у Telegram.

“З моменту повномасштабного вторгнення, я особисто дякував цій людині усього двічі на рік – на День народження та професійне свято. За що? За величезний обсяг роботи. А головне – результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті! Як в Україні, так і за кордоном… за що і отримав заслужену державну нагороду від Президента України. Сьогодні я подякую полковнику Юрію Ігнату уп’яте”, – сказав командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Він подякував Юрію Ігнату за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил.

“Він залишатиметься у складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно. Не сумніваюсь! Де б я не був, упевнений, іще неодноразово йому подякую! Життя триває. Головне – усім залишатись людьми!” – написав Микола Олещук.

Зазначимо, Юрій Ігнат – український військовослужбовець, полковник Збройних сил України та учасник російсько-української війни. У 2022 році отримав орден Данила Галицького за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.