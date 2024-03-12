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У російському Іваново впав військово-транспортний літак Іл-76

На борту було вісім членів екіпажу та семеро пасажирів. 

У російському Іваново впав військово-транспортний літак Іл-76
військово-транспортний Іл-76 ВКС (архівне фото)
Фото: Вікіпедія

У російському Іваново впав військово-транспортний літак Іл-76. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Так, канал Baza повідомляє, що літак Іл-76 розбився під час заходу на посадку. За попередніми даними, він упав на території кладовища в районі села Богородське, недалеко від аеродрому. 

Літак здійснював навчальний політ, злетівши з аеродрому "Північний", і пробув у повітрі кілька хвилин. Під час розвороту в літака загорівся двигун.

Пілот намагався долетіти до аеродрому, але не зміг, літак упав в районі кладовища.

Міністерство оборони РФ підтвердило падіння літака і повідомило, що на борту було вісім членів екіпажу та семеро пасажирів.

  • 23 лютого в Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття російського літака А-50. За даними Повітряних сил, у ворога це вже третя втрата А-50. Раніше аналогічний літак вивели з ладу білоруські партизани на авіабазі Мачулищі в лютому 2023 року, а 14 січня 2024 року Повітряні сили ЗСУ збили літаки А-50 та Іл-22.
  • Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук підтердив, що наші захисники 2 березня збили ще один російський літак Су-34.
  • За останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 346 літаків.
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