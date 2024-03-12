На борту було вісім членів екіпажу та семеро пасажирів.

У російському Іваново впав військово-транспортний літак Іл-76. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Так, канал Baza повідомляє, що літак Іл-76 розбився під час заходу на посадку. За попередніми даними, він упав на території кладовища в районі села Богородське, недалеко від аеродрому.

Літак здійснював навчальний політ, злетівши з аеродрому "Північний", і пробув у повітрі кілька хвилин. Під час розвороту в літака загорівся двигун.

Пілот намагався долетіти до аеродрому, але не зміг, літак упав в районі кладовища.

Міністерство оборони РФ підтвердило падіння літака і повідомило, що на борту було вісім членів екіпажу та семеро пасажирів.