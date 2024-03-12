Росіяни зранку кілька разів обстріляли Херсон, поранено чоловіка

Були влучання в житлові будинки та адмінбудівлю у центральній частині міста.

Російські війська зранку кілька разів обстріляли Херсон з лівого берега Дніпра. В результаті дістав поранення мирний житель.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Зранку російські війська з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів обстріляли Херсон. Були влучання, зокрема, у житлові будинки, адмінбудівлю у центральній частині міста", - написав він у Telegram.

За словами Мрочка, внаслідок обстрілу зазнав поранення 42-річний чоловік, він у лікарні, проходить дообстеження. Попередній діагноз - мінно-вибухова травма.

Начальник МВА також повідомив, що за минулу добу російські війська 5 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Ураження зафіксовані в Херсоні та Зимівнику. Зокрема, пошкоджено 2 приватні будинки та цивільний автомобіль. Поранених у громаді немає.