Також пошкоджені газогони і лінії електропередач.

У Нікопольському районі внаслідок ворожих обстрілів поранені три людини, повідомляє Офіс Генпрокурора. Розпочато розслідування досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, ввечері 11 березня російські військові обстріляли з артилерії м. Нікополь та Червоногригорівську тергромаду Нікопольського району.

Постраждали 49-річний чоловік та жінки 42 і 48 років.

Пошкоджено 18 приватних будинків, господарські споруди, магазин, автомобілі, газогони і лінії електропередач. За даними очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, без світла через обстріли залишилися понад 1700 родин.

Нагадаємо, вночі окупанти вдарили шістьма ракетами “С-300” по місту Селидове на Донеччині. Загалом за 11 березня росіяни поранили трьох жителів Донеччини: двох у Селидовому та одного у Торецьку.