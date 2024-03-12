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Вночі окупанти вдарили 6 ракетами “С-300” по місту Селидове на Донеччині, є поранені

Загалом за 11 березня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: 2 у Селидовому та 1 у Торецьку.

Вночі окупанти вдарили 6 ракетами “С-300” по місту Селидове на Донеччині, є поранені
Фото: Донецька обласна прокуратура

Сьогодні, 12 березня, близько 01:30 збройні сили окупантів вдарили 6 ракетами “С-300” по м. Селидовому, повідомляє Офіс Генпрокурора.  

За даними слідства, в результаті влучання однієї з них по території житлового кварталу зазнали поранень двоє сестер 30 та 35 років. Обох жінок доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами, саднами і забоями.  

Серед пошкоджених від влучання засобів ураження об’єктів – щонайменше 18 приватних та 14 багатоповерхових будинків, адмінбудівлі, 2 гаражі, 5 автомобілів та лінії електропередач. 

Зі свого боку, очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про оперативну ситуація по області станом на ранок 12 березня.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади міста пошкоджено будинок.

Покровський район. Селидове зазнало ракетного удару — поранено 2 людини, пошкоджено 18 приватних будинків, 14 багатоповерхівок і 2 адмінбудівлі. Ще 2 будинки у місті зруйновані повністю. У Гострому Курахівської громади пошкоджено 3 будинки.

Краматорський район. Під вогнем околиці Костянтинівської і Лиманської громад — без жертв і руйнувань.

Бахмутський район. У Торецьку поранено людину, пошкоджено 16 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка, у Званівській — Переїзне і Верхньокам'янське.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 612 осіб, у тому числі 136 дітей.

 

Вранці Генштаб повідомив, що за добу на фронті відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав восьми ракетних та 114 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів із РСЗВ.

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