Наразі відомо про двох загиблих.

Росія ввечері 12 березня обстріляла Кривий Ріг.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок ворожої атаки сталася пожежа у багатоповерхівці.

Фото: Telegram/Андрій Єрмак Пожежа у багатоповерхівці Кривого Рогу, 12 березня 2024 року

"Всю інформацію уточнюємо. Загроза триває. В області повітряна тривога. Будьте у безпеці", - закликав очільник області.

Оновлення. Згодом Лисак повідомив про двох загиблих. Також є постраждалі.

"Понад 30 постраждалих вже прийняли лікарні Кривого Рогу. П'ятеро в операційній. "Важкі". Серед поранених – дитина", - зазначив очільник області.

Фото: Telegram/Сергій Лисак Наслідки російського обстрілу Кривого Рогу 12 березня 2024 року

Фото: Telegram/Сергій Лисак Наслідки російського обстрілу Кривого Рогу 12 березня 2024 року

Міський голова Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок ворожої ракетної атаки є щонайменше три влучання.

"У тому числі пряме влучання в дев'ятиповерховий будинок. Є загиблі та поранені серед мирних жителів. ДСНС гасить пожежі. Швидка допомога працює. Штаб допомоги людям розгортається на Східному-1 біля АТБ з 20.00. Туди можна звернутися з питань розселення, будматеріалів, щоб закрити вибиті вікна та будь-яких інших питань", - зазначив Вілкул.

Також є влучання російської ракети у дах п'ятиповерхівки у Металургійному районі. "Штаб допомоги людям розгортається за адресою – "Народний Дім", вулиця Криворіжсталі 52", - додав міський голова.