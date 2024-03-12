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Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви (оновлення)

Наразі відомо про двох загиблих.

Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви (оновлення)
Наслідки російського обстрілу Кривого Рогу 12 березня 2024 року
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Росія ввечері 12 березня обстріляла Кривий Ріг.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок ворожої атаки сталася пожежа у багатоповерхівці.

Пожежа у багатоповерхівці Кривого Рогу, 12 березня 2024 року
Фото: Telegram/Андрій Єрмак
Пожежа у багатоповерхівці Кривого Рогу, 12 березня 2024 року
 

"Всю інформацію уточнюємо. Загроза триває. В області повітряна тривога. Будьте у безпеці", - закликав очільник області.

Оновлення. Згодом Лисак повідомив про двох загиблих. Також є постраждалі.

"Понад 30 постраждалих вже прийняли лікарні Кривого Рогу. П'ятеро в операційній. "Важкі". Серед поранених – дитина", - зазначив очільник області.

Наслідки російського обстрілу Кривого Рогу 12 березня 2024 року
Фото: Telegram/Сергій Лисак
Наслідки російського обстрілу Кривого Рогу 12 березня 2024 року

Наслідки російського обстрілу Кривого Рогу 12 березня 2024 року
Фото: Telegram/Сергій Лисак
Наслідки російського обстрілу Кривого Рогу 12 березня 2024 року

Міський голова Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок ворожої ракетної атаки є щонайменше три влучання. 

"У тому числі пряме влучання в дев'ятиповерховий будинок. Є загиблі та поранені серед мирних жителів. ДСНС гасить пожежі. Швидка допомога працює. Штаб допомоги людям розгортається на Східному-1 біля АТБ з 20.00. Туди можна звернутися з питань розселення, будматеріалів, щоб закрити вибиті вікна та будь-яких інших питань", - зазначив Вілкул.

Також є влучання російської ракети у дах п'ятиповерхівки у Металургійному районі. "Штаб допомоги людям розгортається за адресою – "Народний Дім", вулиця Криворіжсталі 52", - додав міський голова.

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