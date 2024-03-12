Генштаб: Сили оборони відбили 22 атаки росіян на Авдіївському і 19 на Новопавлівському напрямках

Протягом доби було зафіксовано 78 бойових зіткнень. Ворог завдав 9 ракетних та 73 авіаційних удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 12 березня.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, артилерійському засобу та 2 засобах ППО противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 така: