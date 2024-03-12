Генштаб: Сили оборони відбили 22 атаки росіян на Авдіївському і 19 на Новопавлівському напрямках

Протягом доби було зафіксовано 78 бойових зіткнень. Ворог завдав 9 ракетних та 73 авіаційних удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 12 березня.
Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, артилерійському засобу та 2 засобах ППО противника.
Ситуація на фронті станом на 18.00 така:
- на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено;
- на Сіверському та Слобожанському противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Солдатське, Попівка, Лугівка Сумської області; Муравське, Бологівка, Одноробівка, Козача Лопань Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Сеньківка, Хрінівка, Блешня Чернігівської області; Середина-Буда, Суходіл, Малушине, Павлівка, Краснопілля, Попівка Сумської області; Гур'їв Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне Харківської області;
- на Куп’янському наші захисники відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області, де противник безуспішно намагався витіснити підрозділи із займаних позицій. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Куп'янськ, Ківшарівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області;
- на Лиманському відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та районах населених пунктів Серебрянка, Пролетарське, Виїмка, Роздолівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області; Терни¸ Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;
- на Бахмутському відбили 6 атак противника в районах східніше Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Миколаївка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області;
- на Авдіївському відбили 22 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новокалинове, Новобахмутівка та Уманське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Прогрес, Вовче, Желанне, Мирноград, Новогродівка, Уманське Донецької області;
- на Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Берестки, Костянтинівка, Антонівка, Катеринівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області;
- на Оріхівському ворог, за підтримки авіації, 6 разів безуспішно атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Малинівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Приморське Запорізької області;
- у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку, ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії на позиції наших захисників. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали більше 15 населених пунктів, серед них місто Херсон та Хрещенівка, Дудчани, Берислав, Станіслав Херсонської області.