Укроборонпром створив Центр реінтеграції ветеранів, у якому не просто працевлаштовуватимуть ветеранів, а й організовуватимуть навчання, перекваліфікацію, надаватимуть послуги фізичної та психологічної реабілітації.
Про це повідомили у АТ "Українська оборонна промисловість".
"Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" створило Центр реінтеграції ветеранів. Він стане одним зі шляхів зміцнення ОПК та допоможе вирішувати питання, які актуальні для ветеранської спільноти та всього суспільства. Відповідне рішення затвердила наглядова рада Товариства", – зазначили у дописі.
Як повідомили в Укроборонпромі, завданням Центру буде "не звичне працевлаштування ветеранів і ветеранок й залучення на підприємства військових з бойовим досвідом, а системна робота".
Зазначається, що робота установи буде спрямована на всебічну підтримку та адаптацію ветеранів до цивільного життя.
"Йдеться також і про підготовку підприємств до повернення на роботу ветеранів, організацію навчання для керівників і робітників, перенавчання та підвищення кваліфікації для ветеранів (за потреби), залучення до досліджень і тестування продукції з урахуванням бойового досвіду тощо", – зазначили в Укроборонпромі.
Також у Центрі буде передбачено програми з психологічного та фізичного відновлення та поява патронатного напрямку. Він буде взаємодіяти з мобілізованими працівниками та їх родинами, надавати їм інформаційно-консультаційну, юридичну, психологічну та іншу підтримку завдяки власним ресурсам і партнерству з державними установами та громадськими організаціями.
Особливу увагу приділятимуть інклюзивності робочих місць, поліпшенню взаєморозуміння та створенню належної корпоративної культури. Для цього Центр працюватиме з колективами, куди приходять колишні військові.
"Ветерани та ветеранки у нас, як і раніше, відчуватимуть причетність до зброї та боротьби з російськими загарбниками. Їх бойовий досвід обов’язково стане в пригоді під час розробок, виробництва або ремонту продукції. Впевнений, що люди, які пройшли війну, посилять команду української оборонки", – розповів генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін.
- Міністерство в справах ветеранів зараз розробляє нову стратегію переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Першу створили рік тому, але нинішній тимчасовий в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун її відкликав.
- У 2023 уряд погодив проєкт указу президента щодо впровадження Стратегії формування системи переходу від військової служби до цивільного життя на період до 2032. Тодішня стратегія включала психологічну та правову допомогу, соціальну, професійну, культурну адаптацію військовослужбовців, ветеранів війни, членів їхніх сімей, членів родин полеглих Захисників і Захисниць України, надання інструментів для безпроблемной суспільної та економічної реінтеграції цих осіб.
- Якщо Верховна Рада ухвалить закон про мобілізацію з нормою про демобілізацію військовослужбовців, які відслужили 36 місяців, в Україні одномоментно додасться понад 200 тисяч ветеранів. Як правильна ветеранська політика здатна вирішити проблему не тільки із соціалізацією ветеранів, а й з мобілізацією, про це у матеріалі LB.ua: "Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює".