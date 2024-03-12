У ньому підтримуватимуть та адаптовуватимуть ветеранів до цивільного життя, допомагатимуть опанувати нову професію тощо.

Укроборонпром створив Центр реінтеграції ветеранів, у якому не просто працевлаштовуватимуть ветеранів, а й організовуватимуть навчання, перекваліфікацію, надаватимуть послуги фізичної та психологічної реабілітації.

Про це повідомили у АТ "Українська оборонна промисловість".

"Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" створило Центр реінтеграції ветеранів. Він стане одним зі шляхів зміцнення ОПК та допоможе вирішувати питання, які актуальні для ветеранської спільноти та всього суспільства. Відповідне рішення затвердила наглядова рада Товариства", – зазначили у дописі.

Як повідомили в Укроборонпромі, завданням Центру буде "не звичне працевлаштування ветеранів і ветеранок й залучення на підприємства військових з бойовим досвідом, а системна робота".

Зазначається, що робота установи буде спрямована на всебічну підтримку та адаптацію ветеранів до цивільного життя.

"Йдеться також і про підготовку підприємств до повернення на роботу ветеранів, організацію навчання для керівників і робітників, перенавчання та підвищення кваліфікації для ветеранів (за потреби), залучення до досліджень і тестування продукції з урахуванням бойового досвіду тощо", – зазначили в Укроборонпромі.

Також у Центрі буде передбачено програми з психологічного та фізичного відновлення та поява патронатного напрямку. Він буде взаємодіяти з мобілізованими працівниками та їх родинами, надавати їм інформаційно-консультаційну, юридичну, психологічну та іншу підтримку завдяки власним ресурсам і партнерству з державними установами та громадськими організаціями.

Особливу увагу приділятимуть інклюзивності робочих місць, поліпшенню взаєморозуміння та створенню належної корпоративної культури. Для цього Центр працюватиме з колективами, куди приходять колишні військові.

"Ветерани та ветеранки у нас, як і раніше, відчуватимуть причетність до зброї та боротьби з російськими загарбниками. Їх бойовий досвід обов’язково стане в пригоді під час розробок, виробництва або ремонту продукції. Впевнений, що люди, які пройшли війну, посилять команду української оборонки", – розповів генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін.