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У Києві інженера КП “Плесо” підозрюють у нанесенні збитків на 330 тисяч гривень при проведенні благоустрою озера

Слідство встановило, що інженер підписав акт приймання виконаних підрядником робіт, до якого були внесені недостовірні відомості.

У Києві інженера КП “Плесо” підозрюють у нанесенні збитків на 330 тисяч гривень при проведенні благоустрою озера
Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру інженеру з технічного нагляду КП “Плесо” у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, а саме збитки бюджету у 330 тис. грн, повідомляє Київська міська прокуратура. 

Слідством установлено, що між КП “Плесо” та підрядною організацією укладено договір для проведення днопоглиблюваних робіт при проведенні благоустрою озера Гнилуша, що у Деснянському районі м. Києва.

Неналежно виконуючи свої службові обов’язки, інженер з технічного нагляду КП “Плесо” у червні 2019 року підписав акт приймання виконаних підрядником робіт, до якого внесені недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. В актах було зазначено використання під час благоустрою озера спеціальної техніки, яка насправді не використовувалась. 

На підставі вказаної інформації КП “Плесо” перерахувало на користь підрядника понад 1,3 млн грн за виконані роботи. Згідно судової будівельно-технічної експертизи, загальна вартість невиконаних робіт становить понад 330 тисяч гривень.

В ході слідства буде надано правову оцінку діям підрядника та інших службових осіб КП “Плесо”.

Тим часом поліція розслідує нещодавній умисний підпал в столичному екопарку “Осокорки”.

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