Пожежа в екопарку "Осокорки". Поліція розслідує умисний підпал. Зібрали все, що наразі відомо

Серед версій причини пожежі правоохоронці розглядають підпал. Активісти ГО "Екопарк Осокорки" переконані, що пожежа була умисною, а за цим стоїть компанія-забудовник, чий будмайданчик межує із парком.

Екопарк "Осокорки" - це велика система водно-болотних угідь, розташована неподалік житлового масиву Позняки на лівому березі Києва. Місцеві екоактивісти вже давно намагаються вберегти цю територію від забудови, адже, як пояснюють екологи, забудова парку негативно вплине на екосистему самого міста. Крім того, це житло для багатьох тварин і птахів, серед яких чимало червонокнижних.

"Рятувальники зафіксували що сталося загоряння сухої трави та очерету на відкритій території. Гасіння пожежі було ускладнено підтопленням під’їзних шляхів", - написав зранку 6 березня начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Ввечері 5 березня у Києві в екопарку "Осокорки" здійнялася пожежа. Попередньо відомо, що вигоріло близько трьох гектарів території.

Фото: ДСНС Києва Пожежу поблизу озера Тягле в Києві, в Екопарку Осокорки, ліквідували

Місце пожежі

Як написала депутатка Київради Ксенія Семенова, вогонь розкинувся одразу на двох об'єктах природно-заповідного фонду Києва - ландшафтному заказнику місцевого значення "Озеро Тягле" та ландшафтному заказнику місцевого значення "Осокорківські луки".

За словами активістів, на цих територіях мешкає багато червонокнижних тварин та птахів, більшість з яких там і гніздяться. Для перелітних птахів, серед яких теж чимало червонокнижних, парк є важливим транзитним коридором. Крім того цінною є і рослинність цих територій.

Фото: Василь Коваль

Фото: Василь Коваль Мешканці парку

Фото: Василь Коваль Екопарк Осокорки

Нині ж наслідки пожежі для флори та фауни екопарку з'ясовують екологічні служби, написав Попко.

Які причини пожежі обговорюють

Активісти переконані, що це був умисний підпал, а саме - справа рук компанії Stolitsa Group, чия забудова межує із екопарком. Так адміністрація екопарку "Осокорки" повідомила, що кілька днів до того в чаті невідомі писали погрози.

На пожежу відреагував і забудовник. На сайті Stolitsa Group написали, що неприємно вражені подією та що запропонували рятувальникам допомогу. Звинувачення з боку активістів назвали “цілеспрямованою інформаційною атакою”.

На фб-сторінці ГО Всі недобудови банк "Аркада", чиї проєкти має завершувати Stolitsa Group, зайняли агресивну позицію - у дописі звинуватили в підпалі активістів екопарку, буцімто з метою перешкодити "законному будівництву".

Фото: Alexandr Podlasov Будівельний майданчик

Водночас активістів звинуватили у посібництві "будівельній мафії" і продовжив маніпулювати темою інвесторів "Аркади":

"От як переструктуровується наратив: протагоністи-активісти здобувають ярлик «будівельна мафія», поселяються в одне семантичне поле з незаконним будівництвом і рейдерством і стають антагоністами. Цей абсурдний наратив чудово працює на розчарованих та обурених людей, які колись давно купили квартири в «Аркади», і тепер їхня остання надія отримати ці квартири - це дати можливість Stolitsa Group добудувати злощасні будинки, які йдуть «пакетом» із новим ЖК на заповідній території", - написала комунікаційниця Ярина Ключковська.

Довідково: Банк "Аркада" був першим, хто хотів збудувати на цій території житловий комплект із багатоповерхівками. Втім, у 2020 року Нацбанк визнав його банкрутом і частина вже розпочатої забудови, як от ЖК "Патріотика", та частина ще не початої зупинилися. Врешті за обіцяний "Аркадою" ЖК, в який люди інвестували кошти, взялася компанія Stolitsa Group. Вони мають у планах створити житловий комплекс H2O.

Фото: Svetlana Radost Незавершене будівництво

Фото: Макс Требухов

Як на територію взагалі хтось міг потрапити

Депутатка Київради Євгенія Кулеба, посилаючись на очевидців, написала, що вчора ввечері було зафіксовано, як з території екопарку виїжджала автівка, після чого спалахнула пожежа.

У такому випадку, як зауважив киянин Сергій Пасюта, незрозуміло, як хтось міг на автівці потрапити в екопарк, територію якого охороняють військові і не пускають нікого, крім будівельників.

"У Департаменту муніципальної безпеки КМДА, КМВА та у ДСНС зараз непроста задача: пояснити, як сам собою зайнявся вологий очерет посеред озера на ділянці біля будмайданчика Stolitsa Group, куди не пускають цивільних і куди доступ контролюють військові, підпорядковані КМВА", - написав Пасюта.

Про те, що на територію парку не пускають цивільних, писала в липні 2023 року депутатка Семенова.

Фото: ГО Екопарк Осокорки Будівельна техніка там, де не мала би бути

Тоді активісти запитали у столичної влади, чому людям заборонено відвідувати територію біля озер, а будівельна техніка їздить там безперешкодно. У КМДА відповіли, що ця місцевість замінована на випадок російського прориву в цьому напрямку.

Чіткого рішення КМВА щодо недопуску цивільних на територію екопарку ми не знайшли. Втім, автори петиції про заборону пускати туди будівельну техніку посилалися на розпорядження київського міського голови Віталія Кличка № 164 від 29 березня 2022 року. Це рішення "Про заборону відвідування лісів населенням і в'їзду до них транспортних засобів та іншої техніки в місті Києві". Петицію, до речі, КМДА відхилила.

Що таки розслідує поліція

Врешті стало відомо, що правоохоронці розслідують пожежу в екопарку, як умисний підпал. Це ч. 2 ст. 252 Кримінального кодексу України – Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду.

Раніше депутатка Київради Вікторія Пташник повідомила, що спершу в Дарницькій поліції їй сказали, що станом на 10:30 ніякого провадження ще не було зареєстровано. Пояснювали в поліції це тим, що не мали змоги на той час оглянути місце пожежі.

Та вже в заяві про злочин з відміткою про прийняття, яке отримала депутатка, написали, що кримінальне провадження було розпочато о 8:30 ранку. Попередню інформацію назвали помилкою і списали на людський фактор. А до справи, кажуть, залучили п’ятьох слідчих.

Тим часом у спільноті активістів просять людей, які зможуть дати показання і розказати детально всю історію, зв’язатися з поліцією.