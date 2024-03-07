На Харківщині внаслідок отруєння чадним газом загинули двоє людей, повідомляє ДСНС.

Подія сталася у приватній оселі м. Лозова. Сьогодні близько 7-ї ранку сусіди увійшли до будинку і виявили там тіла загиблого подружжя: чоловіка 1969 р.н. та жінку 1974 р.н.

Попередньо, люди отруїлися чадним газом. Вони залишили закритою заслінку грубки, в якій у якості палива застосовувався природний газ.

ДСНС звертає увагу, що чадний газ – вкрай підступний та смертельно небезпечний. Адже він безбарвний та абсолютно невідчутний. Тож для його ідентифікації необхідно встановлювати датчики чадного газу та постійно слідкувати за справністю газового та пічного опалення.

Фото: ДСНС

Минулого місяця на Житомирщині семеро людей загинули від отруєння чадним газом. Попередньо, витік чадного газу відбувся через несправність газового опалення у приватному будинку.