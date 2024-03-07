На Харківщині внаслідок отруєння чадним газом загинули двоє людей, повідомляє ДСНС.
Подія сталася у приватній оселі м. Лозова. Сьогодні близько 7-ї ранку сусіди увійшли до будинку і виявили там тіла загиблого подружжя: чоловіка 1969 р.н. та жінку 1974 р.н.
Попередньо, люди отруїлися чадним газом. Вони залишили закритою заслінку грубки, в якій у якості палива застосовувався природний газ.
ДСНС звертає увагу, що чадний газ – вкрай підступний та смертельно небезпечний. Адже він безбарвний та абсолютно невідчутний. Тож для його ідентифікації необхідно встановлювати датчики чадного газу та постійно слідкувати за справністю газового та пічного опалення.
Минулого місяця на Житомирщині семеро людей загинули від отруєння чадним газом. Попередньо, витік чадного газу відбувся через несправність газового опалення у приватному будинку.