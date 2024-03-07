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У Києві вшанували пам’ять Героя України Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла у річницю загибелі

Дмитро Коцюбайло загинув рік тому під Бахмутом.

У Києві вшанували пам’ять Героя України Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла у річницю загибелі
Дмитро “Да Вінчі” Коцюбайло
Фото: Макс Требухов

Сьогодні, 7 березня, у Києві біля Аскольдової могили вшановують пам’ять Героя України командира спецпідрозділу “Вовки Да Вінчі” Дмитра Коцюбайла з позивним “Да Вінчі”, повідомляє hromadske. 

Дмитро Коцюбайло – український доброволець, на війні проти окупантів із 2014 року. Молодший лейтенант очолював окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" в складі 67-ої окремої механізованої бригади. 

Він загинув 7 березня 2023 у бою під Бахмутом.

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