Сьогодні, 7 березня, у Києві біля Аскольдової могили вшановують пам’ять Героя України командира спецпідрозділу “Вовки Да Вінчі” Дмитра Коцюбайла з позивним “Да Вінчі”, повідомляє hromadske.
Дмитро Коцюбайло – український доброволець, на війні проти окупантів із 2014 року. Молодший лейтенант очолював окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" в складі 67-ої окремої механізованої бригади.
"Іноді треба просто встати й зробити. Встати і піти вбивати ворогів". Інтерв\'ю з Героєм України Дмитром Коцюбайлом "Да Вінчі"
Він загинув 7 березня 2023 у бою під Бахмутом.
У Києві біля Аскольдової могили вшановують пам’ять Героя України командира спецпідрозділу «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла з позивним «Да Вінчі». Він загинув 7 березня 2023 року у бою під Бахмутом— hromadske (@HromadskeUA) March 7, 2024
Відео: hromadske / Юлія Шкварун pic.twitter.com/pbb9uNzZqP
- 10 березня 2023 року відбулося поховання Героя України Дмитра Коцюбайла на Аскольдовій могилі у Києві.
- У квітні у Львові відкрили фонтан, присвячений "Да Вінчі". У Києві на честь Героя мають назвати сквер у Печерському районі.