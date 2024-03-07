Дмитро Коцюбайло загинув рік тому під Бахмутом.

Сьогодні, 7 березня, у Києві біля Аскольдової могили вшановують пам’ять Героя України командира спецпідрозділу “Вовки Да Вінчі” Дмитра Коцюбайла з позивним “Да Вінчі”, повідомляє hromadske.

Дмитро Коцюбайло – український доброволець, на війні проти окупантів із 2014 року. Молодший лейтенант очолював окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" в складі 67-ої окремої механізованої бригади.

Він загинув 7 березня 2023 у бою під Бахмутом.

У Києві біля Аскольдової могили вшановують пам’ять Героя України командира спецпідрозділу «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла з позивним «Да Вінчі». Він загинув 7 березня 2023 року у бою під Бахмутом



Відео: hromadske / Юлія Шкварун pic.twitter.com/pbb9uNzZqP — hromadske (@HromadskeUA) March 7, 2024