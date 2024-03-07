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​Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів, 17 ворожих танків, 41 бронемашину і 42 артсистеми

З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 421 430 військових.

​Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів, 17 ворожих танків, 41 бронемашину і 42 артсистеми
Фото: скрін відео

За минулу добу російська армія втратила на війні в Україні ще 1160 військових. Загалом Сили оборони ліквідували вже 421430 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 421 430 (+1160) осіб
  • танків – 6695 (+17)
  • бойових броньованих машин – 12779 (+51)
  • артилерійських систем – 10350 (+42)
  • РСЗВ – 1009 (+1)
  • засоби ППО – 701 (+0)
  • літаків – 347 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7963 (+42)
  • крилаті ракети – 1919 (+1)
  • кораблі/катери – 26 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13532 (+53)
  • спеціальна техніка – 1647 (+5).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ вдарили по одному району зосередження особового складу, складу боєприпасів та чотирьох артилерійських засобах противника.

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