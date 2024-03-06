Головне за середу, 6 березня: атака на Одесу під час візиту Зеленського та Міцотакіса, удар по Боровій

Бої під Авдіївкою, 76 бойових зіткнень, ворожі обстріли, протести фермерів у Варшаві. Яким запам’ятається 742-й день повномасштабної війни.

Сьогодні вранці, 6 березня, російська армія атакувала Одесу під час візиту Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Внаслідок обстрілу загинули люди, також є поранені.

Про це під час візиту до Одеси повідомив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський наголосив, що Україні необхідна система протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, адже армії РФ все одно куди бити. Гинуть люди.

Відомо, що на момент атаки президент Зеленський перебував з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом у порту. "Президент Зеленський і його штаб нам показував і пояснював значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити шлях морський український і яку шкоду зазнав під час атак. Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже вражаючий досвід", — сказав Кіріакос Міцотакіс.

Внаслідок російського удару 6 березня по портовій інфрастуктурі Одеси загинули п'ятеро людей.

Про це у коментарі для "УП" повідомив речник ВМС капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

"6 березня ворог завдав удару по портовій інфрастуктурі міста. Є загиблі в кількості 5 осіб. Ведуться слідчі дії, встановлюються всі обставини чергового воєнного злочину Російської Федерації", — зазначив Плетенчук.

У Cилах оборони півдня заперечили зв'язок ракетного удару по Одесі 6 березня із візитом президента України Володимира Зеленського.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі Донбас.Реалії

"Росія – терорист, і вона, очевидно, продовжує атаки на припортову інфраструктуру. Так, по Одесі був завданий ракетний удар, ймовірно, балістикою, із влучанням в одну з будівель в припортовій інфраструктурі. Але це ніяким чином не пов'язано з конкретним візитом. Це пов’язано з терором, який ворог достатньо методично проводить", — зазначила Гуменюк.

Речниця наголосила, що Росія атакує припортову інфраструктуру Одеси як до розірвання зернової угоди, так і після.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 76 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 6 березня – в нашій новині.

Окупанти вдарили по селищу міського типу Борова Ізюмського району, повідомив очільник Харківщини Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території домоволодіння, знищені автомобіль, гараж, господарчі споруди.

За попередніми даними, загинув цивільний 70-річний чоловік. Чотири людини поранені, з них - троє дітей. З-під завалів врятували жінку та направили до лікарні.

Згодом Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок ворожого обстрілу селища Борова відомо про 1 загиблого та 7 постраждалих, зокрема трьох неповнолітніх хлопців.

Сьогодні, 6 березня, польські фермери влаштували масштабну акцію протесту у Варшаві, вимагаючи скасувати Зелену угоду та обмежити поставки продовольства з України.

Зазначається, що фермери розпочали акцію об 11:00 перед офісом прем'єр-міністра. Це спричинило ускладнення руху транспорту по всьому місту.

За даними ЗМІ, фермерам не дозволили в'їхати до Варшави з тракторами – були встановлені загородження і шипи, щоб перешкодити їм в'їхати в столицю. На деяких під’їздах до столиці Польщі утворилися трьохкілометрові затори. Деякі із національних доріг перекриті.

До початку акції також повідомляли про інциденти, пов'язані з масовою присутністю фермерів у столиці. Зокрема протестувальники підпалили шини перед будівлею канцелярії прем'єр-міністра. Туди ж принесли труну, яка символізувала польське сільське господарство.

Як йдеться у матеріалі, фермери несуть антиукраїнські плакати.

Подробиці – в новині.

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