Через російський обстріл у Нікополі горів супермаркет

Сьогодні, 6 березня, росіяни обстріляли з артилерії Нікополь. Через це зайнявся великий магазин, вогонь охопив 4 тис. кв. м. На щастя, минулося без жертв.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Окрім цього удару, агресор цілив по райцентру ще двічі за день. Не тільки з важкої артилерії, а й дроном-камікадзе”, - додав Лисак.

Він уточнив, що внаслідок російського обстрілу постраждала літня жінка, вона лікуватиметься вдома.

Від обстрілу армії РФ горів житловий будинок, пошкоджені 6 приватних осель, 3 господарські споруди, авто і лінія електропередач.

Також безпілотником російська армія атакувала Марганецьку громаду, люди вціліли.

Пізніше Лисак повідомив, що пожежу в торговельному центрі Нікополя загасили. Полум'я понад 5 годин приборкували 70 бійців ДСНС.

Фото: Сергій Лисак Через російський обстріл у Нікополі горів супермаркет

Фото: Сергій Лисак Через російський обстріл у Нікополі горів супермаркет

Фото: Сергій Лисак Через російський обстріл у Нікополі горів супермаркет

Фото: Сергій Лисак Через російський обстріл у Нікополі горів супермаркет

Фото: Сергій Лисак Через російський обстріл у Нікополі горів супермаркет

Фото: Сергій Лисак Через російський обстріл у Нікополі горів супермаркет