Сили оборони: Удар по Одесі не пов'язаний з візитом Зеленського

У Cилах оборони півдня заперечили зв'язок ракетного удару по Одесі 6 березня із візитом президента України Володимира Зеленського.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі Донбас.Реалії

"Росія – терорист, і вона, очевидно, продовжує атаки на припортову інфраструктуру. Так, по Одесі був завданий ракетний удар, ймовірно, балістикою, із влучанням в одну з будівель в припортовій інфраструктурі. Але це ніяким чином не пов'язано з конкретним візитом. Це пов’язано з терором, який ворог достатньо методично проводить", — зазначила Гуменюк.

Речниця наголосила, що Росія атакує припортову інфраструктуру Одеси як до розірвання зернової угоди, так і після.

Сьогодні вранці, 6 березня, російська армія атакувала Одесу під час візиту Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Пізніше стало відомо, що внаслідок російського удару по портовій інфрастуктурі Одеси загинули п'ятеро людей.