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Російська армія використовує кулькові осколкові авіаційні бомби для обстрілів Сумщини

Ворог дистанційно замінував осколковими авіабомбами типу ШОАБ-0,5. 

Російська армія використовує кулькові осколкові авіаційні бомби для обстрілів Сумщини
ШОАБ-0,5 бомби, Сумщина
Фото: Національна поліція України

На півночі Сумської області  росіяни застосували небезпечні боєприпаси – кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5. 

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

За інформацією поліції, росіяни дистанційно замінували місцевість на території Шосткинського району, а саме поблизу села Марчихина Буда. 

"російська авіація під час нанесення авіаударів використала касетні бомби РБК-500. Одна така касета містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грам кожна та має велику зону ураження", — ідеться у повідомленні.

Начальник відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Ігор Черняк розповів, що за зовнішнім виглядом цей предмет схожий на невеликий м’ячик сріблястого кольору з невеликими виступаючими на корпусі "ребрами". 

Фото: Національна поліція України

"Своїм виглядом може привертати увагу дітей, тому радимо батькам взяти це до відома, і попередити близьких про можливу небезпеку. На місці події наразі працюють співробітники відділу вибухотехнічної служби, які зачищають територію від цих бомб", — зазначає правоохоронець.

У поліції попереджають, у випадку виявлення таких вибухонебезпечних предметів у жодному разі не можна підходити до них, брати в руки та проводити будь-які маніпуляції. 

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