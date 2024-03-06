Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Чи потрібне нам Міністерство культури?
Чи потрібне нам Міністерство культури?
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
Якщо не через суд, то через Конгрес: демократи готують закон про відсторонення Трампа від виборів
Якщо не через суд, то через Конгрес: демократи готують закон про відсторонення Трампа від виборів
Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти продовжують атакувати Херсонщину: постраждало подружжя

Ворог атакував місто Берислав дроном, а в Херсоні є влучання у житловий будинок.

Російські окупанти продовжують атакувати Херсонщину: постраждало подружжя
обстріли Херсона
Фото: скріншот з відео

Російська армія продовжує атакувати Херсонську область з лівого берега Дніпра. У середу, 6 березня, окупанти скинули вибухівку з дрона на житловий будинок у Бериславі, а також обстріляли середмістя Херсона. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок скидання вибухового предмета з дрона у Бериславі у власній оселі постраждало подружжя. 59-річний чоловік та його дружина, 58 років, отримали вибухові травми та контузії. 

Також сьогодні вдень окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, де на власному подвір’ї травми отримала 45-річна жінка. У неї поранення ноги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies