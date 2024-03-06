Російські окупанти продовжують атакувати Херсонщину: постраждало подружжя

Ворог атакував місто Берислав дроном, а в Херсоні є влучання у житловий будинок.

Російська армія продовжує атакувати Херсонську область з лівого берега Дніпра. У середу, 6 березня, окупанти скинули вибухівку з дрона на житловий будинок у Бериславі, а також обстріляли середмістя Херсона.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок скидання вибухового предмета з дрона у Бериславі у власній оселі постраждало подружжя. 59-річний чоловік та його дружина, 58 років, отримали вибухові травми та контузії.

Також сьогодні вдень окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, де на власному подвір’ї травми отримала 45-річна жінка. У неї поранення ноги.