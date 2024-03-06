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Конгресмени США закликали Пентагон передати Україні далекобійні ракети ATACMS, — Чернєв

Мова йде саме про далекобійні ракети ATACMS, які летять майже на 300 кілометрів.

Конгресмени США закликали Пентагон передати Україні далекобійні ракети ATACMS, — Чернєв
M142 HIMARS з ракетами ATACMS
Фото: Mariusz Burcz

Група американських конгресменів від обох партій звернулась до міністра оборони США Ллойда Остіна із закликом передати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Відповідну заяву конгресменів оприлюднив народний депутат України Єгор Чернєв з комітету Верховної ради з питань нацбезпеки.

"Група конгресменів від обох партій після зустрічі з нашою делегацією в Мюнхені за нашим проханням звернулася до глави Пентагону із закликом передати Україні ракети ATACMS.Сподіваюся, після надання Україні ракет ATACMS в Шольца не залишиться ані аргументів проти, ані простору для маневру. Якщо йому потрібен якийсь додатковий сигнал — спробуємо його забезпечити", — ідеться у повідомленні Чернєва.

Нардеп підкреслив, що ідеться саме про далекобійні ракети ATACMS, які летять майже на 300 кілометрів.

"Минулого разу саме так спрацювала схема з Leopard після анонсу передачі нам Abams. Підтримка в Конгресі по цьому питанню у нас є. Чекаємо, що відповість Білий дім та Пентагон. Маємо пробувати всі методи. Слова "неможливо" існувати не повинно", — додає він.

  • У січні стало відомо, що Білий дім розмірковує над наданням українцям далекобійних ракет ATCAMS, що здатні долетіти до Криму. У Вашингтоні підтверджували, що дискусії щодо надання таких ракет не припиняли. 
  • Ракети ATCAMS уже є на озброєнні в захисників, однак повідомляли, що їхня дальність – середня, до 200 км.
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