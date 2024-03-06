Конгресмени США закликали Пентагон передати Україні далекобійні ракети ATACMS, — Чернєв

Група американських конгресменів від обох партій звернулась до міністра оборони США Ллойда Остіна із закликом передати Україні далекобійні ракети ATACMS.
Відповідну заяву конгресменів оприлюднив народний депутат України Єгор Чернєв з комітету Верховної ради з питань нацбезпеки.
"Група конгресменів від обох партій після зустрічі з нашою делегацією в Мюнхені за нашим проханням звернулася до глави Пентагону із закликом передати Україні ракети ATACMS.Сподіваюся, після надання Україні ракет ATACMS в Шольца не залишиться ані аргументів проти, ані простору для маневру. Якщо йому потрібен якийсь додатковий сигнал — спробуємо його забезпечити", — ідеться у повідомленні Чернєва.
Нардеп підкреслив, що ідеться саме про далекобійні ракети ATACMS, які летять майже на 300 кілометрів.
"Минулого разу саме так спрацювала схема з Leopard після анонсу передачі нам Abams. Підтримка в Конгресі по цьому питанню у нас є. Чекаємо, що відповість Білий дім та Пентагон. Маємо пробувати всі методи. Слова "неможливо" існувати не повинно", — додає він.
- У січні стало відомо, що Білий дім розмірковує над наданням українцям далекобійних ракет ATCAMS, що здатні долетіти до Криму. У Вашингтоні підтверджували, що дискусії щодо надання таких ракет не припиняли.
- Ракети ATCAMS уже є на озброєнні в захисників, однак повідомляли, що їхня дальність – середня, до 200 км.