США розглядають можливість виділення Україні $200 млн з фонду фінансування Пентагона, − Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена зважує, чи зможе вона виділити близько 200 мільйонів доларів з бюджету армії США, щоб надати Україні негайну підтримку,
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Кошти можуть бути використані для оплати критично важливої зброї, боєприпасів та іншого озброєння у той час, як Україні бракує артилерії, а російська армія за останні тижні “здійснила невеликі територіальні просування”.
“Дебати щодо використання невеликої суми резервів Пентагону підкреслюють шалені зусилля Білого дому знайти будь-яку можливу підтримку для України”, − зазначає видання, додаючи водночас що ця сума є мізерною проти понад 61 мільярда доларів допомоги Україні, яку президент Джо Байден попросив у Конгресу.
Що було раніше
- 13 лютого Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
- Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Вже наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
- Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Вчора Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.
- Очікується, що президент Байден повернеться до питання допомоги Україні сьогодні ввечері під час виступу про стан країни.