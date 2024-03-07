США розглядають можливість виділення Україні $200 млн з фонду фінансування Пентагона, − Bloomberg

“Дебати щодо використання невеликої суми резервів підкреслюють шалені зусилля Білого дому знайти будь-яку можливу підтримку для Києва, однак ця сума є мізерною".

Адміністрація президента США Джо Байдена зважує, чи зможе вона виділити близько 200 мільйонів доларів з бюджету армії США, щоб надати Україні негайну підтримку,

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Кошти можуть бути використані для оплати критично важливої зброї, боєприпасів та іншого озброєння у той час, як Україні бракує артилерії, а російська армія за останні тижні “здійснила невеликі територіальні просування”.

“Дебати щодо використання невеликої суми резервів Пентагону підкреслюють шалені зусилля Білого дому знайти будь-яку можливу підтримку для України”, − зазначає видання, додаючи водночас що ця сума є мізерною проти понад 61 мільярда доларів допомоги Україні, яку президент Джо Байден попросив у Конгресу.

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