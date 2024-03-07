Слідство встановило, що жінка витратила ці гроші на гру в онлайн-казино.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у шахрайстві 26-річній мешканці Кривого Рогу. Жінка збирала гроші начебто на автомобілі для військових та на лікування тяжко поранених, повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, зловмисниця в соціальній мережі Facebook та в месенджері Telegram створила акаунти з вигаданими даними. З цих акаунтів вона робила публікації у різних групах, оголошуючи начебто терміновий збір для військових.

Під усіма оголошеннями був номер її особистої банківської картки та мобільний телефон.

Проте військовослужбовцям гроші дівчина не перераховувала, а витрачала їх на власні потреби, а саме на гру в онлайн-казино.

Таким чином зловмисниця за приблизними підрахунками видурила близько 1,2 млн гривень.

Правоохоронці просять громадян, які перераховували кошти за реквізитами банківської картки, зазначеної під публікаціями на сторінках користувача «Василий Витальевна» в соціальній мережі Facebook (ця сторінка вже видалена підозрюваною), поінформувати про такі факти окружну прокуратуру або Солом’янське УП ГУ НП у м. Києві.

Минулого місяця Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець повідомив, що шахраї пропонують родинам військовополонених за гроші "включити" бійців у списки на обмін. Для цього зловмисники навіть зламують сторінки посадових осіб державних органів у соцмережах.