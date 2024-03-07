Російська ДРГ намагалася потрапити до Сумської області

Російська диверсійно-розвідувальна група вночі намагалася потрапити до Сумської області. Росіян зупинили прикордонники, повідомили в МВС.
ДРГ рухалася з боку РФ. Кількість диверсантів не уточнили.
По ній одразу відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.
"Противник відступив, його втрати уточнюються", – йдеться у повідомленні.
- Росіяни продовжують використовувати ДРГ. Найбільша кількість припадає саме на Сумську область, але також вони намагаються потрапити на територію Чернігівської і Харківської областей.
- У січні російські диверсанти розстріляли в Сумській області цивільних. Загинули двоє людей.
- Управління СБУ в Сумській області закликало мешканців відповідально реагувати на законні вимоги учасників контрдиверсійних заходів. У разі виявлення підозрілих осіб потрібно повідомити СБУ. "За наявної інформації щодо підозрілих осіб, які перебувають у регіоні, особливо, якщо такі цікавляться розташуванням військових та стратегічно важливих об'єктів, підрозділів Сил оборони тощо, просимо негайно телефонувати на цілодобову лінію довіри Управління Служби безпеки України в Сумській області, за номером: 0891-200-533 або повідомляти на електронну адресу Управління: [email protected]", – йдеться у повідомленні.