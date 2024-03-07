Російська ДРГ намагалася потрапити до Сумської області

"Противник відступив, його втрати уточнюються", – йдеться у повідомленні.

По ній одразу відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.

ДРГ рухалася з боку РФ. Кількість диверсантів не уточнили.

Російська диверсійно-розвідувальна група вночі намагалася потрапити до Сумської області. Росіян зупинили прикордонники, повідомили в МВС .

По росіянам відкрили вогонь, після чого вони відступили.

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