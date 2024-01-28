Росія продовжує застосовувати ДРГ на Сумщині, - ДПСУ

Росія продовжує застосовувати диверсійно-розвідувальні групи, найбільше – на Сумщині.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
"На жаль, ситуація досить непроста. В першу чергу через обстріли, яких Росія щоденно продовжує завдавати по території України. Загалом... лише з початку цього місяця, нашими прикордонними нарядами зафіксовано більше 1800 обстрілів по території Чернігівської, Харківської та Сумської областей. Найбільше припадає по Харківській", – розповів він.
Ккрім обстрілів, на північному кордоні фіксуються диверсійно-розвідувальні групи ворога. Найбільше спроб - Сумському напрямку, але також є активність й у Харківській області. Еайменш активні за останній період ДРГ - у Чернігівській області.
"Ворожі ДРГ – це загроза не лише для Сил оборони, але й для мирних жителів. Вчора ворожа ДРГ біля кордону на Сумщині практично розстріляла автомобіль, в якому їхали цивільні люди. Вони загинули, на жаль", – нагадав Демченко.
- У грудні минулого року Росія активізувала ДРГ у Сумській та Харківській областях. За два тижні було зафіксовано сім намагань ворога потрапити на територію України.
- Спроби тривають досі, тому мешканців Сумщини закликали повідомляти в СБУ про підозрілих осіб. Крім того, російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади області.