Росія продовжує застосовувати ДРГ на Сумщині, - ДПСУ

Росія продовжує застосовувати диверсійно-розвідувальні групи, найбільше – на Сумщині.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"На жаль, ситуація досить непроста. В першу чергу через обстріли, яких Росія щоденно продовжує завдавати по території України. Загалом... лише з початку цього місяця, нашими прикордонними нарядами зафіксовано більше 1800 обстрілів по території Чернігівської, Харківської та Сумської областей. Найбільше припадає по Харківській", – розповів він.

Ккрім обстрілів, на північному кордоні фіксуються диверсійно-розвідувальні групи ворога. Найбільше спроб - Сумському напрямку, але також є активність й у Харківській області. Еайменш активні за останній період ДРГ - у Чернігівській області.

"Ворожі ДРГ – це загроза не лише для Сил оборони, але й для мирних жителів. Вчора ворожа ДРГ біля кордону на Сумщині практично розстріляла автомобіль, в якому їхали цивільні люди. Вони загинули, на жаль", – нагадав Демченко.