Головне за ніч та ранок неділі, 28 січня: близько 30 відбитих штурмів під Авдіївкою, удари по Мирнограду

У ніч на 28 січня 2024 року ворог атакував вісьмома ударними БпЛА типу "Shahed" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ (рф), двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині з району Воронезької області (рф) та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

Атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Мобільні вогневі групи Повітряних Сил знищили чотири із восьми ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 79 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав трьох ракетних та вісьмох авіаційних ударів, застосувавши ударні дрони типу “Shahed-136/131”, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак окупантів неподалік Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка.

На Авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 11 ворожих атак біля Степового, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 28 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 740 російських військових. Загалом Росія вже втратила в Україні 382 110 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Сили оборони продовжують заходи щодо розширення плацдармів на лівобережжі Херсонщини. За минулу добу росіяни намагалися знову провести штурмові дії і, зазнавши втрат, відійшли, інформують у пресцентрі Сил оборони півдня.

"У зоні відповідальності Сил оборони півдня продовжується потужна щоденна контрбатарейна боротьба. Наші воїни продовжують заходи щодо розширення плацдарму, міцно тримаючи позиції, відбиваючи ворожі штурми", – ідеться у повідомленні.

Російська армія на лівобережжі Херсонщини не припиняє аеророзвідку, тисне артилерійськими обстрілами, застосовує велику кількість ударних дронів різних типів.

Сьогодні уночі росіяни завдали ракетного удару по житловому масиву у Мирнограді Донецької області. Внаслідок обстрілу поранення отримали отримали 15-річний юнак, чоловік 35 років та 30-річна жінка.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, о 01:30, війська РФ завдали ракетного обстрілу житлового масиву Мирнограда. У власних домівках отримали мінно-вибухові травми, різані рани та забої 15-річний юнак і чоловік 35 років. У 30-річної мешканки сусіднього будинку лікарі діагностували черепно-мозкову травму.

Також від розриву засобів ураження пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, навчальні заклади та дев'ять автівок.

Лідер ультраправої угорської партії Mi Hazank Ласло Тороцкаї заявив, що його партія "як єдина угорська сторона" претендуватиме на українське Закарпаття у разі втрати Україною державності в результаті війни.

Таку заяву Ласло Тороцкаї зробив під час річної партійної пресконференції, пише видання "Index".

Ультраправий політик заявив, що "Україну купив BlackRock", найбільший у світі інвестиційний фонд, який має у своєму розпорядженні понад 10 трильйонів доларів. За його версією, саме тиск міжнародних фінансистів призвів до війни в Україні, яка "зруйнує Європу та її економіку на дно". За його словами, Угорщині потрібно брати владу у Євросоюзі.

Водночас Тороцкаї заявив, що його партія виступає за негайне припинення вогню в Україні, мир і врегулювання шляхом переговорів.

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