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Україна б швидше виграла, якби змогла обстрілювати Росію з британської зброї, – ВМС

ВМС України із задоволенням візьмуть під свою опіку два британські військові кораблі, які мають бути достроково виведені через нестачу моряків.

Україна б швидше виграла, якби змогла обстрілювати Росію з британської зброї, – ВМС
Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа
Фото: Генштаб ЗСУ

Україна виграла б війну швидше, якби отримала дозвіл бити по території Росії британською та іншою західною зброєю.

Про це заявив командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв'ю для Sky News.

На запитання журналістки Sky News чи Україна зможе швидше виграти війну, якщо отримає дозвіл Заходу бити їхнім озброєнням вглиб Росії, командувач відповів, якби в України були більші можливості у питанні зброї, то війна розгорталася б інакше.

"Звичайно, чим швидше Збройні сили отримають необхідний бойовий потенціал і певні можливості для знищення інфраструктурних об'єктів противника, тим швидше ми переможемо", – зазначив командувач ВМС.

Неїжпапа наголосив, що ворог діє відповідно до можливостей Збройних сил України.

"Путін поводиться як дрібний гангстер, який знає, що якщо йому відповідатимуть удар за ударом, то він не почне бійку... Якщо він зрозуміє, що Україна може дати відсіч і змусити його по-справжньому відчути біль, звичайно, він все це припинить", − додав Неїжпапа.

Також, командувач додав, що повідомив, що ВМС із задоволенням візьмуть під свою опіку два британські військові кораблі, які мають бути достроково виведені через нестачу моряків.

"Ми повинні мати можливості для того, щоб Росія назавжди відмовилася від думки навіть дивитися в бік України, в тому числі на морі", − зазначив він.

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