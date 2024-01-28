Ракетний удар по Полтавській області: рятувальники ліквідували пожежу на промисловому об'єкті

Учора ввечері росіяни атакували Полтавську область ракетами. Внаслідок влучання на промисловому об'єкті у Кременчуцькому районі виникла пожежа. Площа займання сягала понад 1000 м2. Рятувальникам вдалося загасити вогонь.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Більше півтори сотні рятувальників гасили вогонь на площі понад 1000 м2. Залучали майже 50 одиниць техніки. У ліквідації пожежі брали участь і спеціалісти з сусідніх областей", – розповів Пронін.

Внаслідок атаки постраждалих немає. Очільник ОВА подякував українським військовим та рятувальникам за їхню роботу.