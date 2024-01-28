Сили оборони знищили ще 740 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 382 110 військових.

За добу Збройні сили ліквідували ще 740 російських військових. Загалом Росія вже втратила в Україні 382 110 військових.

Про це ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб