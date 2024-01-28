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Сили оборони знищили ще 740 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 382 110 військових.

Сили оборони знищили ще 740 російських окупантів
Фото: скрин відео

За добу Збройні сили ліквідували ще 740 російських військових. Загалом Росія вже втратила в Україні 382 110 військових.

Про це ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу – близько 382110 (+740) осіб,
  • танків – 6280 (+9)
  • бойових броньованих машин – 11671 (+19)
  • артилерійських систем – 9097 (+12)
  • РСЗВ – 972 (+0)
  • засоби ППО – 660 (+0)
  • літаків – 331 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7041 (+4)
  • крилаті ракети – 1845 (+0)
  • кораблі/катери – 23 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12103 (+31)
  • спеціальна техніка ‒ 1436 (+3).
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