Сили оборони знищили ще 740 російських окупантів

За добу Збройні сили ліквідували ще 740 російських військових. Загалом Росія вже втратила в Україні 382 110 військових.
Про це ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 382110 (+740) осіб,
- танків – 6280 (+9)
- бойових броньованих машин – 11671 (+19)
- артилерійських систем – 9097 (+12)
- РСЗВ – 972 (+0)
- засоби ППО – 660 (+0)
- літаків – 331 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7041 (+4)
- крилаті ракети – 1845 (+0)
- кораблі/катери – 23 (+0)
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12103 (+31)
- спеціальна техніка ‒ 1436 (+3).