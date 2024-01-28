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У Києві затримали водійку, яка скоїла три ДТП та втікала від патрульних

Жінка мала ознаки алкогольного сп’яніння і перебувала в авто із дитиною. Результат – 8 адмінматеріалів та 4 потрощених авто.

У Києві затримали водійку, яка скоїла три ДТП та втікала від патрульних
Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Днями в Києві затримали водійку, яка скоїла три ДТП та втікала від патрульних.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. 

Водійка на відео, скоївши одне ДТП, поїхала з місця. Ігноруючи вимоги поліцейських зупинитися, дорогою в’їхала ще у одну автівку, а потім ще у дві.

Далі – затримання та оформлення адмінматеріалів.

За кермом авто перебувала 29-річна жінка, а в салоні, на передньому сидінні, був її малолітній син, який дивом не травмувався. Це підтвердили медики, яким передали дитину. На місце події викликали батька та працівників ювенальної превенції.

ДТП обійшлися без травмованих. 

Поліція зазначає, що водійка мала явні ознаки сп’яніння, але пройти огляд категорично відмовилась. 

Від керування її відсторонили та склали:

  • три протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), 
  • два протоколи за ст. 122–4 (Залишення місця ДТП), 
  • протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння), 
  • протокол за ч. 1 ст. 122–2 (Невиконання вимоги про зупинку), 
  • винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення ПДР) КУпАП.

Результат – 8 адмінматеріалів та 4 потрощених авто.

Нагадаємо, у суботу, 27 січня, під Кривим Рогом зіткнулися легковик та вантажівка. Постраждали 4 людини, у тому числі діти.

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