​У КМДА запевнили, що китайська система відеоспостереження Києва захищена і не передає інформацію стороннім особам

Комплексна система відеоспостереження Києва використовує власну закриту мережу, тому передача інформації виробнику або іншим стороннім особам неможлива.
Про це заявив керівник цифрової трансформації Києва, заступник голови КМДА Петро Оленич.
"У ЗМІ поширюється інформація щодо камер відеоспостереження Hikvision, які у тому числі працюють в Києві. Хочу підкреслити, що комплексна система відеоспостереження Києва використовує власну закриту мережу. Це означає, що передача інформації виробнику чи іншим стороннім особам неможлива", – написав він у Telegram.
Він також зазначив, що система регулярно перевіряється відповідними органами безпеки, працює більше 5 років і жодних подібних інцидентів за цей час не зафіксовано.
- Напередодні журналісти "Схем" повідомили, що в Україні широко використовуються китайські камери відеоспостереження Hikvision, і що інформація з них може потрапляти на сервери виробників, а звідти - до РФ. У МВС заявили, що китайські камери “Безпечного міста” не мають доступу до інтернету.
- Нещодавно СБУ заблокувала вебкамери, які "засвітили" роботу ППО під час ракетної атаки Росії на Київ 2 січня. Як з'ясувалося, один із пристроїв знаходився на балконі багатоквартирного будинку. Його використовувало місцеве ОСББ для моніторингу прибудинкової території. Однак, за допомогою хакерського зламу агресор отримав віддалений доступ до управління цією вебкамерою. Спецслужби РФф змінювали кут огляду та під’єднали її до стрімінгової платформи в YouTube.
- Іншу камеру заблокували в одному з житлових комплексів Києва. Мешканці використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом. Цією камерою ворог віддалено керував для прихованої фіксації прилеглої території, у тому числі - об’єктів критичної інфраструктури.
- Загалом з початку повномасштабного вторгнення СБУ заблокувала роботу приблизно 10 тисяч ІР-камер, які ворог міг використати для коригування ракетних обстрілів по Україні.
- 9 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні планують запустити Єдину систему відеомоніторингу.
- У квітні минулого року компанія Hikvision аткож потрапила під пильну увагу правоохоронців у США - через зв’язки з китайською державою та використання її продуктів для моніторингу уйгурів. Крім того, в Британії вирішили забрати китайське обладнання для спостереження з урядовихбудівель.