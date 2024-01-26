​У КМДА запевнили, що китайська система відеоспостереження Києва захищена і не передає інформацію стороннім особам

Комплексна система відеоспостереження Києва використовує власну закриту мережу, тому передача інформації виробнику або іншим стороннім особам неможлива.

Про це заявив керівник цифрової трансформації Києва, заступник голови КМДА Петро Оленич.

"У ЗМІ поширюється інформація щодо камер відеоспостереження Hikvision, які у тому числі працюють в Києві. Хочу підкреслити, що комплексна система відеоспостереження Києва використовує власну закриту мережу. Це означає, що передача інформації виробнику чи іншим стороннім особам неможлива", – написав він у Telegram.

Він також зазначив, що система регулярно перевіряється відповідними органами безпеки, працює більше 5 років і жодних подібних інцидентів за цей час не зафіксовано.