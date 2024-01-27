Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що 24 січня мав відбутись обмін військовополоненими

25 січня відбулася зустріч з рідним та близькими українських військовополонених, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
“Російська сторона на неодноразові звернення, з великою затримкою надала відповідь, пославшись на один із списків, раніше опублікованих на російських пропагандистських ресурсах. Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських Оборонців з цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня”, - йдеться у повідомленні.
Водночас, родичі українських бійців ознайомились з відеоматеріалами, продемонстрованими російськими пропагандистами нібито з місця падіння російського літака ІЛ-76, і наразі не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.
“Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань”, - повідомив начальник ГУР МОУ Кирило Буданов.
Координаційний штаб наголошує, що родини військовополонених будуть проінформовані про долю їхніх рідних, як тільки володітимуть чіткою та достовірною інформацією з цього приводу.
Також Координаційний штаб наполягає на всебічному та компетентному міжнародному розслідуванні цієї події.
Подробиці про падіння Іл-76
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Удень 24 січня в російській Бєлгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76. Росіяни заявили, що на борту нібито були українські військовополонені, і звинуватили Україну в збитті борту. Вони також одразу сказали, що Україна нібито використала західну зброю. Варто зазначити, що Росія раніше вдавалася до смертельних провокацій із полоненими українцями, зокрема в Оленівці, де підірвала місце їх утримання і намагалася перекласти провину на Україну.
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Головне управління розвідки підтвердило, що на 24 січня був запланований обмін полоненими, але він зірвався. У ГУР спершу сказали, що не мають "достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості". Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців вчасно доставили на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці.
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що ГУР займається з’ясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Він дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні.
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Журналісти Радіо Свободи встановили імена деяких загиблих членів екіпажу Іл-76. Це військові 117-го військово-транспортного авіаційного полку із дислокацією в Оренбурзі. 17-й полк – це військова частина №45097 в Оренбурзькій області. Згідно з відкритими даними, цей полк займається обслуговуванням військово-транспортних засобів, що перевозять спеціальні вантажі для матеріального забезпечення армії РФ.
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За непідтвердженими офіційно даними, наведеними в медіа, Іл-76 доставляв снаряди. Учора увечері Генштаб повідомив, що Збройні Сили України і надалі здійснюватимуть заходи для знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для уникнення терористичної загрози, зокрема – на Бєлгородсько-Харківському напрямку.
- Андрій Юсов згодом заявив, що на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.