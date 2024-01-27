Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що 24 січня мав відбутись обмін військовополоненими

Також у Штабі підтвердили, що РФ мала повернути 65 українців зі списку, оприлюдненого російськими пропагандистами.

25 січня відбулася зустріч з рідним та близькими українських військовополонених, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

“Російська сторона на неодноразові звернення, з великою затримкою надала відповідь, пославшись на один із списків, раніше опублікованих на російських пропагандистських ресурсах. Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських Оборонців з цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня”, - йдеться у повідомленні.

Водночас, родичі українських бійців ознайомились з відеоматеріалами, продемонстрованими російськими пропагандистами нібито з місця падіння російського літака ІЛ-76, і наразі не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.

“Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань”, - повідомив начальник ГУР МОУ Кирило Буданов.

Координаційний штаб наголошує, що родини військовополонених будуть проінформовані про долю їхніх рідних, як тільки володітимуть чіткою та достовірною інформацією з цього приводу.

Також Координаційний штаб наполягає на всебічному та компетентному міжнародному розслідуванні цієї події.

Подробиці про падіння Іл-76