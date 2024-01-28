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Правозахисники повідомили, що український політв'язень Олександр Марченко зазнає знущань у російській тюрмі

У 2018 році Олександра Марченка затримали на території, захопленій терористами так званої "ДНР". У 2020 році йому дали 10 років тюрми за "шпигунство". Марченко не визнає вини. Міжнародний правозахисний "Меморіал" визнав його політичним ув'язненим.

Правозахисники повідомили, що український політв'язень Олександр Марченко зазнає знущань у російській тюрмі
Український політв'язень Олександр Марченко
Фото: "Перший відділ"

Український політв'язень Олександр Марченко, який відбуває строк у виправній колонії суворого режиму №8 в Улан-Уде (Бурятія), піддається постійним знущанням, повідомляє Укрінформ із посиланням на російську правозахисну організацію "Перший відділ", у розпорядженні якої є листи ув'язненого.

Зокрема, у російському СІЗО йому не видавали ліки та не давали зв'язатися із родичами, не надавали лікаря. У колонії в Бурятії Марченко постійно зазнає покарань, для яких адміністрація спеціально провокує приводи. Так, за останні два роки ув'язнення Марченко провів 85 діб у ШІЗО, дев'ять місяців у бараку посиленого режиму – приміщенні камерного типу (ПКТ) та шість місяців у єдиному приміщенні камерного типу – найсуворіших умовах ув'язнення. 10 січня його знову відправили до ПКТ.

Знущання над Марченком посилилися після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Силовики змушували його кричати "Слава Росії!", називати анексований Крим російським у відповідь на запитання "Чий Крим?".

Олександра Марченка 17 грудня 2018 року затримало «МДБ ДНР». Два місяці він перебував у донецькій «Ізоляції», де зазнав тортур. Згодом чоловіка передали представникам ФСБ. 26 листопада 2020 року Марченка, звинуваченого у РФ у "шпигунстві", засудили до 10 років позбавлення волі.

16 листопада 2022 року Верховний суд РФ залишив вирок українському політв'язню без змін.

В січні 2023 року Марченка оштрафували за «публічну дискредитацію російської армії».

Свого часу Марченку видалили щитоподібну залозу, тому для підтримки життєдіяльності йому необхідно регулярно приймати гормональні препарати.

Марченко не визнає вини. Міжнародний правозахисний "Меморіал" визнав його політичним ув'язненим.

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