Китайський техгігант Hikvision заперечує інформацію про шпигунство у злитих документах США

Компанія потрапила під пильну увагу через зв’язки з китайською державою та використання її продуктів для моніторингу уйгурів.

Китайський технологічний гігант Hikvision заперечує, що незаконно маскує свою продукцію, яку продає уряду США, для шпигунства КНР.

Про це пише BBC.

Компанія відповіла на запит видання щодо звинувачень, виявлених у нещодавно оприлюдненому документі Пентагону, однка без уточнення, чи співпрацює вона з китайськими спецслужбами.

Hikvision є найбільшим у світі виробником камер спостереження. Вона постачає свою продукцію торговим посередникам, а ті − урядам та компаніям, часто з брендом торгових посередників, відомим як “біле маркування”.

Хоча це звичайна бізнес-модель, Hikvision потрапила під пильну увагу через зв’язки з китайською державою та використання її продуктів для моніторингу уйгурів.

Найбільшим акціонером Hikvision є державна корпорація China Electronics Technology Group.

Раніше США забороняли продукцію Hikvision у державних ланцюгах поставок, але в листопаді регулятори запровадили загальнонаціональну заборону, посилаючись на занепокоєння щодо національної безпеки. У документі Hikvision описується як компанія, яка “є партнером з китайськими розвідувальними структурами” і така, що “використовує відносини з торговими посередниками для маскування своєї продукції для продажу державним постачальникам”.

У ньому стверджується, що це “створює вектори для Пекіна, щоб скомпрометувати мережі Міністерства оборони”, і що присутність продуктів Hikvision, ймовірно, збережеться в урядових ланцюгах постачання США “через зусилля компанії маскувати свій експорт, щоб зберегти доступ до ринків США і їхніх союзників”.

У документі також стверджується, що станом на січень продукти Hikvision з білим маркуванням все ще були доступні для клієнтів в американському уряді.

У відповідь на запит BBC щодо звинувачень представник Hikvision сказав, що “вона не порушувала, не порушує і не буде порушувати закон, щоб вести свій бізнес”, і що вона має “дуже чітку та тривалу політику для запобігання неналежним маркування своєї продукції будь-ким з будь-якої причини”.

У минулому компанія неодноразово заперечувала, що становить загрозу національній безпеці для урядів. Раніше компанія заявляла, що не має доступу до даних кінцевих користувачів і тому не може передавати їх третім особам.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США звинувачує китайську владу у використанні “поліцейської дільниці” для шпигування та переслідування дисидентів.