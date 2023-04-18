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Китайський техгігант Hikvision заперечує інформацію про шпигунство у злитих документах США

Компанія потрапила під пильну увагу через зв’язки з китайською державою та використання її продуктів для моніторингу уйгурів.

Китайський техгігант Hikvision заперечує інформацію про шпигунство у злитих документах США
Фото: EPA/UPG

Китайський технологічний гігант Hikvision заперечує, що незаконно маскує свою продукцію, яку продає уряду США, для шпигунства КНР.

Про це пише BBC.

Компанія відповіла на запит видання щодо звинувачень, виявлених у нещодавно оприлюдненому документі Пентагону, однка без уточнення, чи співпрацює вона з китайськими спецслужбами.

Hikvision є найбільшим у світі виробником камер спостереження. Вона постачає свою продукцію торговим посередникам, а ті − урядам та компаніям, часто з брендом торгових посередників, відомим як “біле маркування”.

Хоча це звичайна бізнес-модель, Hikvision потрапила під пильну увагу через зв’язки з китайською державою та використання її продуктів для моніторингу уйгурів.

Найбільшим акціонером Hikvision є державна корпорація China Electronics Technology Group.

Раніше США забороняли продукцію Hikvision у державних ланцюгах поставок, але в листопаді регулятори запровадили загальнонаціональну заборону, посилаючись на занепокоєння щодо національної безпеки. У документі Hikvision описується як компанія, яка “є партнером з китайськими розвідувальними структурами” і така, що “використовує відносини з торговими посередниками для маскування своєї продукції для продажу державним постачальникам”.

У ньому стверджується, що це “створює вектори для Пекіна, щоб скомпрометувати мережі Міністерства оборони”, і що присутність продуктів Hikvision, ймовірно, збережеться в урядових ланцюгах постачання США “через зусилля компанії маскувати свій експорт, щоб зберегти доступ до ринків США і їхніх союзників”.

У документі також стверджується, що станом на січень продукти Hikvision з білим маркуванням все ще були доступні для клієнтів в американському уряді.

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У відповідь на запит BBC щодо звинувачень представник Hikvision сказав, що “вона не порушувала, не порушує і не буде порушувати закон, щоб вести свій бізнес”, і що вона має “дуже чітку та тривалу політику для запобігання неналежним маркування своєї продукції будь-ким з будь-якої причини”. 

У минулому компанія неодноразово заперечувала, що становить загрозу національній безпеці для урядів. Раніше компанія заявляла, що не має доступу до даних кінцевих користувачів і тому не може передавати їх третім особам.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США звинувачує китайську владу у використанні “поліцейської дільниці” для шпигування та переслідування дисидентів.

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