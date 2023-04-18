Польща встановлює електронний бар’єр на кордоні з Калініградською областю РФ

Таким чином Польща матиме повний моніторинг того, що відбувається на кордоні з Росією.

Польща почала зводити електронний бар'єр на межі з Калінінградською областю Росії для того, аби ефективніше контролювати за ситуацією на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Розпочато будівництво електронного бар'єра на польсько-російському кордоні. Роботи будуть завершені восени цього року. Ми матимемо повний моніторинг того, що відбувається на кордоні з Росією", – повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

Зазначається, що систему камер і датчиків руху встановлять на 199 кілометрах кордону. Бар’єр охопить весь сухопутний кордон з РФ, за винятком ділянки Віслинської коси, де кордон вже декілька років охороняють електронні пристрої.

Камінський зазначив, що бар'єр на кордоні з Росією буде "неймовірно сучасним" – таким, як і на кордоні з Білоруссю.

"Наш східний кордон, я переконаний, буде чудово підготовлений до будь-яких протиправних дій, які пов'язані з кризовими ситуаціями з нашими східними сусідами. Я переконаний, що це буде найкраще захищений кордон в Європейському Союзі", – сказав він.

Зазначається, що ділянка захисного бар'єра буде розділена на 12 функціональних секцій. На ній встановлять близько 2 тисяч стовпів для відеоспостереження, 3 тисячі відеокамер і 700 км силових, передавальних і сигнальних кабелів.

На будівництво бар'єра передбачили понад 83 млн доларів, у тому числі понад 9 млн доларів – на зміцнення рельєфу на окремих ділянках кордону.

Нагадаємо, у березня Польща завершила будівництво 107 кілометрів загороджень на кордоні з РФ. Наземний відрізок кордону Польщі з РФ становить 198 кілометрів.